Her zaman altıncı hissiyle hareket eden 4 burç: Bu burçlar asla sezgilerinin rehberliğinden kopamıyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki, mantık yerine sezgilerine güvenerek hareket ederler. Ne bir plan yaparlar ne de uzun uzun düşünürler… Kalplerinin sesi, onlar için en sağlam pusuladır. Peki, sezgilerinin rehberliğinden kopamayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, her zaman altıncı hissiyle hareket eden 4 burç...





1. YENGEÇ BURCU

Duygusal zekâsı kadar sezgileri de kuvvetlidir. Bir ortamın enerjisini anında hissedebilir. Biri ona gülümsese bile, içten olup olmadığını anlaması yalnızca saniyeler alır. Hissettiği şeyleri açıklamakta zorlanabilir ama genelde haklı çıkar. Sezgileri, özellikle ilişkilerde ona rehber olur.





2. BALIK BURCU

Zodyak’ın en ruhani burcudur. Empati yeteneği kadar içsel rehberliği de güçlüdür. Sezgileri adeta bir radar gibidir; kimin gerçek, kimin sahte olduğunu kolayca ayırt eder. Gerçekleri görmesi zaman alsa da, iç sesi ona hep doğruyu fısıldar. Mantıkla açıklanamayan durumları bile hisseder.





3. AKREP BURCU

Derin duyguların ve gizemin burcu Akrep, sezgilerini bir silah gibi kullanır. İnsanların niyetlerini okumakta üstüne yoktur. Onun yanında dürüst olmayan biri uzun süre barınamaz. Altıncı hissi sayesinde tehditleri önceden sezer ve harekete geçmek için doğru anı bekler.





4. BAŞAK BURCU

Genelde mantık burcu olarak bilinse de Başak’ın gözlem yeteneği sayesinde geliştirdiği sezgileri vardır. Detayları kaçırmaz ve fark edilmeyen ipuçlarını bir araya getirerek adeta içgüdüsel çıkarımlar yapar. Sezgilerini veri gibi analiz eder ve çoğu zaman haklı çıkar.