Aşkta sınır tanımayan 4 burç: Bu burçlar partnerlerini ölçüsüz ve yoğun bir biçimde seviyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki, aşk onlar için sadece bir duygu değil, tam anlamıyla bir tutkuya dönüşür. Sevdiklerinde dünyaları değişir, mantık geri planda kalır. Risk alır, fedakârlık yapar, yeri gelir her şeyini ortaya koyar. Peki, partnerlerini ölçüsüz ve yoğun bir biçimde seven kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşkta sınır tanımayan 4 burç...





1. AKREP BURCU

Akrep burcu için aşk; tutkudur, bağlılıktır, derinliktir. Sevdiğinde gözünü hiçbir şey görmez. Kendini tamamen ilişkisine adar. Yoğun duygularıyla sevdiklerini sarıp sarmalar. Onun aşkı, yüzeysel değil, derin bir teslimiyettir. Gerektiğinde gururunu da, konfor alanını da aşkı uğruna feda edebilir. Sevdiğini korumak ve mutlu etmek için sınır tanımaz.





2. BALIK BURCU

Balık burcu aşkın en romantik halini temsil eder. Sevdiğinde gerçek dünyadan uzaklaşır, hayal ettiği aşkı yaşamak ister. Kendi isteklerinden, ihtiyaçlarından bile vazgeçebilir. Aşkı için mücadele eder, affeder, şefkat gösterir. Onun için aşk, koşulsuz bir bağlılıktır. Hayal gücü ve duygusal yoğunluğu ile sınırları siler, sadece kalbini takip eder.





3. ASLAN BURCU

Aslan burcu sevdi mi gösterişli sever. Partnerini el üstünde tutar, aşkını ilan etmekten çekinmez. Sevgisiyle büyüler, jestleriyle şaşırtır. Aşkı kazanmak için cesur adımlar atmaktan hiç çekinmez. Onun aşkı abartılı olabilir ama içtendir, tutkuyla doludur. Sevdiği kişi için gururunu bile hiçe sayabilir.





4. YAY BURCU

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür ama aşık olduğunda bu sınırları kendi elleriyle kaldırır. Sevdiği kişinin peşinden dünyanın öbür ucuna gidebilir. Aşkı heyecanla yaşar ve yaşatır. Macera dolu bir kalbi vardır ve duygularını bastırmaz. Sevdiğinde açık sözlü, cesur ve sonsuz destekçidir.