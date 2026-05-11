Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Salı Aslan Burcu Yorumu

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün tüm gözler üzerinizde! Ay'ın Boğa burcuna geçerek haritanızın en tepe noktasına yerleşmesi, toplum önündeki duruşunuzu ve kariyer hedeflerinizi parlatıyor. Nisan ayından bu yana üzerinde çalıştığınız konuların görünürlük kazandığı bir gündesiniz. Otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde dürüst ve kendinden emin duruşunuz size yeni kapılar açacaktır.

Kariyer:

Mesleki anlamda zirveye oynayabileceğiniz bir gün. Nisan sonundaki stratejik planlarınız bugün üstleriniz tarafından onay görebilir veya terfi, zam gibi beklediğiniz o somut haberi alabilirsiniz. Sorumluluk almaktan kaçınmadığınız ve dürüstlüğünüzle profesyonel prestijinizi taçlandırdığınız bir süreçtesiniz.

İlişkiler:

Özel hayatınızda kariyer ve sosyal statü konuları gündeme gelebilir. Partnerinizin desteğiyle kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bekar Aslanlar için iş ortamında veya resmi bir törende tanışılacak, duruşuyla güven veren ve başarılı birisi nisan ayındaki o heyecanlı ama belirsiz enerjiyi daha ciddi bir noktaya taşıyabilir.