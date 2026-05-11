Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Salı Balık Burcu Yorumu

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

İletişimin, kısa seyahatlerin ve kardeşlerle olan ilişkilerin ön planda olduğu bir gün. Ay'ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte düşüncelerinizi daha somut ve dürüst bir şekilde ifade etme gücü bulacaksınız. Nisan ayından beri zihninizde dönüp duran o karmaşık fikirleri bugün bir kâğıda dökebilir veya yakın çevrenizle paylaşarak nisan sonundaki o büyük vizyonun ilk adımlarını atabilirsiniz.

Kariyer:

Ticari anlaşmalar, yazışmalar ve satış-pazarlama konularında oldukça verimli bir gündesiniz. Nisan sonundaki stratejik dürüstlüğünüz, bugün imzalayacağınız bir sözleşmede veya yapacağınız bir sunumda profesyonel çevrenizin güvenini kazanmanızı sağlayacaktır. Teknolojiyi ve geleneksel yöntemleri birleştirerek fark yaratabilirsiniz.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün "konuşarak anlaşmak" ve dürüstlük önceliğiniz olacak. Partnerinizle yapacağınız kısa bir gezi veya akşam yemeğindeki dürüst sohbet bağınızı kuvvetlendirecektir. Bekar Balıklar için bir eğitimde veya sosyal medyadaki dürüst paylaşımları sayesinde tanışılacak, sözüne güvenilir birisi nisan başındaki o bekleyişi sona erdirebilir.