Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Salı İkizler Burcu Yorumu

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün biraz içe dönme ve dinlenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ay'ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte sosyal hareketlilik yerini daha sakin ve ruhsal bir sürece bırakıyor. Nisan ayındaki o zihinsel yorgunluğu atmak için meditasyon yapmak veya günlük tutmak size iyi gelecektir. Rüyalarınızın ve sezgilerinizin oldukça kuvvetli olduğu bir gündesiniz; iç sesinize kulak verin.

Kariyer:

Kariyerinizde bugün sahne önünde olmak yerine arka planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Hazırlık aşamasındaki projeler üzerinde titizlikle çalışmak ve nisan sonundaki stratejilerinizi kimseye duyurmadan olgunlaştırmak için ideal bir zaman. Gizli düşmanlıklara veya arkadan dönen işlere karşı dürüstlüğünüzü koruyarak en güçlü kalkanı oluşturacaksınız.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün biraz daha mahremiyet arayışında olabilirsiniz. Partnerinizle kalabalıklardan uzak, baş başa kalacağınız planlar yapmak aranızdaki manevi bağı güçlendirecektir. Bekar İkizler için nisan ayındaki o yoğun sosyal tempo yerini, geçmişten gelen birinin dürüst bir itirafıyla daha melankolik ama anlamlı bir sürece bırakabilir.