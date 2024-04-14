Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
İş hayatınızda birtakım gizli saklı konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz sevgili aslanlar. Yoğun stres sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bugün kendinizi çok fazla zorlamayın. İstediğiniz şekilde kendinizi ifade edememek enerjinizi düşürüyor. Akışına bırakın.
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