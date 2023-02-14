Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bu aralar özgüveniniz çok fazla yüksek sevgili aslanlar. Abartılı tavırlarınız yüzünden yanlış anlaşılıyorsunuz. Hayatınız yoluna giriyor fakat siz göremiyorsunuz. Bu kadar adrenaline hiç gerek yok. Böyle giderse sağlığınıza zarar verirsiniz.
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