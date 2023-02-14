Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 19:00

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Bu aralar özgüveniniz çok fazla yüksek sevgili aslanlar. Abartılı tavırlarınız yüzünden yanlış anlaşılıyorsunuz. Hayatınız yoluna giriyor fakat siz göremiyorsunuz. Bu kadar adrenaline hiç gerek yok. Böyle giderse sağlığınıza zarar verirsiniz.



