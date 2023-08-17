Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
İstediğiniz konforu yakalamaya bugün bir adım daha yakınsınız. Duygusal kararlar almak size göre değil. Duyguları bir kenara bırakıp mantığınızla hareket etmek, yeteneklerinizi kullanmak zorundasınız. Sağlığınıza dikkat edin. Yaratıcılığınızı ön plana çıkartın.
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