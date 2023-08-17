Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Cuma İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ağustos 2023 - 17:06

Güncelleme: 17 Ağustos 2023 - 17:06

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma konuları gündemde olabilir. Çok düşünüyor ve kendinizi fazla yoruyorsunuz. Aile gibi gördüğünüz insanlarla vakit geçirmek, onlardan yardım almak iyi gelecektir.