Günlük Burç Yorumları: 22 Ağustos Salı Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ağustos 2023 - 16:46

Güncelleme: 21 Ağustos 2023 - 16:46

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Abartılı istek ve harcamalarınıza bir sınır getirmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun, güvenmediğiniz konularda adım atmayın. Ailevi konularda bazı anlaşmazlıklar, iletişim sorunları yaşanabilir. Sabırlı olun.