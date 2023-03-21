Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Uzun zamandır yapmak isteyip yapamadığınız planlarınız varsa bugün yeni ay enerjisiyle harekete geçme cesaretini kendinizde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Cesaretinizi yeteneklerinizle birleştirdiğinizde başarı gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- Motorine büyük zam...
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?
- Zeybek: Bakanda belediye başkanlarının numarası yok!