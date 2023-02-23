Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslanburcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, kariyer yaşamınızda üstleriniz tarafından onaylanma ihtiyacınız istediğiniz şekilde tatmin edilmeyebilir. Abartılı tavırlardan kaçının. Mücadeleyi elden bırakmayın fakat olmayanı ısrarla oldurmaya çalışmayın. Parasal anlamda gereksiz risk almamanız gereken bir gün.
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