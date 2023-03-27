Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sabah saatleri uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelip hasret gidebilirsiniz. Günün ikinci yarısından itibaren sağlık sorunları gündeme gelebilir. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Şifa çalışmaları veya manevi çalışmalara odaklanmak iyi hissettirecek.
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