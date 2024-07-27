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Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Pazar Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Pazar Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Temmuz 2024 - 16:17

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu  günlük yorumu:

Sevgili aslanlar, kariyer yaşamınızda üstleriniz tarafından onaylanma ihtiyacınız istediğiniz şekilde tatmin edilmeyebilir. Abartılı tavırlardan kaçının. Mücadeleyi elden bırakmayın fakat olmayanı ısrarla oldurmaya çalışmayın. Parasal anlamda gereksiz risk almamanız gereken bir gün. 


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