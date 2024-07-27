Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, kariyer yaşamınızda üstleriniz tarafından onaylanma ihtiyacınız istediğiniz şekilde tatmin edilmeyebilir. Abartılı tavırlardan kaçının. Mücadeleyi elden bırakmayın fakat olmayanı ısrarla oldurmaya çalışmayın. Parasal anlamda gereksiz risk almamanız gereken bir gün.
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