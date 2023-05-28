Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda yeni kararlar alabileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Kendinizi garantiye almak istiyorsunuz fakat bunun için daha gerçekçi davranmanız gerekiyor. Ne kadar gerçekçi olursanız o kadar başarıya yakın olacaksınız. Risk almamanız gereken bir gün.
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