Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu günlük yorumu:
Kendinizi göstermek, ön planda olmak, sevdikleriniz tarafından onaylanmak istiyorsunuz ama sonuçlar sizi pek tatmin etmiyor. Dış etkenlerle mücadele etmeyi bırakıp kendinizi geliştirmeye odaklandığınızda hak ettiğiniz yerde olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte imzalamak istemediği dosya...
- Maseratili polisin eşi konuştu
- Memura 'gelir vergisi' oyunu
- Silivri Cezaevi'ndeki Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj
- İsmail Kartal yeniden göreve getirildi
- Yanardağ’a operasyonun hedefi...
- CHP'li vekilin oğlu da göçtü
- Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı!
- Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı
- 'AKP, emekliden aldığını geri versin'