Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Temmuz Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gün. Bugün kendinizi ifade etmek istiyor fakat özgüven sorunu yaşıyor olabilirsiniz. İçinize atmak sağlığınızı etkiliyor. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir. Olayları mantık çerçevesinde değerlendirin.
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