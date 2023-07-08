Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Temmuz Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen Koç burcu günlük yorumu:
Bugün yeni başlangıçlar için gereken cesareti kendinizde bulabileceğiniz bir gün. İlişkileriniz biraz zorlayıcı olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yaralanmalara, kazalara karşı dikkatli olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilerin zam oranı belli oldu!
- Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
- İkinci adım gece zamları
- 'Sıcak para yerine...'
- Işın Karaca sosyal medyadan hastalığını açıkladı
- Emekli zammı için masadaki yeni formül!
- AKP'nin 'Kemal Derviş'i
- Emniyet’te Soylu ekibine bir operasyon daha
- Hikmet Çetin'den yeni açıklama!
- Herkes tek bir şeye dikkat etti