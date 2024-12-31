Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Aralık 2024 - 15:39

Güncelleme: 31 Aralık 2024 - 15:39

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Yeni yılın bu ilk gününde özellikle sabah saatleri hayallerinizi gerçekleştirmek adına yeni adımlar atmak ve önceliklerinizi belirlemek için uygun görünüyor. Günün ikinci yarısı biraz karamsar hissedebilirsiniz. Korkularınızın üzerine kontrollü bir şekilde gitmelisiniz.