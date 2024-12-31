Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Yeni yılın bu ilk gününde özellikle sabah saatleri hayallerinizi gerçekleştirmek adına yeni adımlar atmak ve önceliklerinizi belirlemek için uygun görünüyor. Günün ikinci yarısı biraz karamsar hissedebilirsiniz. Korkularınızın üzerine kontrollü bir şekilde gitmelisiniz.
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