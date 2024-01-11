Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ocak Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balıklar
Sevgili balıklar, son zamanlarda huzursuz hissediyorsunuz. Kararsızlıklarınız içsel bunalımınızı arttırıyor. Kendinizle kurduğunuz bağı güçlendirmeniz gerekiyor. Enerjinizi yükseltmek için öncelikle beslenmenize özen göstermelisiniz. Ne istediğinizi bilmeden adım atmayın.
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