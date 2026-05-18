Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Balık Burcu Yorumu
Paylaş
Astrolog Ecehan Yücesoy İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Balık Burcu Yorumu

18.05.2026 15:41:00
Güncellenme:
Astrolog Ecehan Yücesoy
Takip Et:
Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Balık Burcu Yorumu

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya eviniz, yuvanız ve aile içi ilişkileriniz ön planda başlıyorsunuz ancak zihinsel olarak kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda biriktirdiğiniz öfkeler veya geçmiş kırgınlıklar aile üyeleriyle olan konuşmalarınıza yansıyabilir. Yaşam alanınızda yapacağınız radikal bir temizlik veya düzenleme ruhunuza da iyi gelecektir.

Kariyer:

Evden yürüttüğünüz projelerde veya gayrimenkul odaklı yatırımlarınızda karlı çıkabileceğiniz fırsatlar var. Ancak imzalayacağınız sözleşmelerde ya da yapacağınız ödemelerde hiçbir ayrıntıyı kaçırmamalısınız. İş hayatınızdaki otoritelerin üzerinizde kurmaya çalıştığı psikolojik baskıyı, esnek ve sezgisel yapınız sayesinde bertaraf edebilirsiniz.

İlişki:

İlişkilerde bugün aidiyet sorgulamaları yapabilirsiniz. Partnerinizin sizin köklerinize, ailenize ve iç dünyanıza ne kadar saygı duyduğunu tartacağınız bir gün. Yalnız Balıklar için ise geçmişte derin izler bırakmış birinin aniden iletişime geçmesi ya da aile çevresinden birinin vesilesiyle güven telkin eden bir adayın ortaya çıkması söz konusu olabilir.

İlgili Haberler

Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı İkizler Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı İkizler Burcu Yorumu Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı İkizler Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Yengeç Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Yengeç Burcu Yorumu Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Yengeç Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Kova Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Kova Burcu Yorumu Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Kova Burcu Yorumu