Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı Yay Burcu Yorumu

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu

Günlük Yaşam:

Odağınız tamamen ikili ilişkileriniz, evliliğiniz ve en yakın arkadaşlarınız üzerinde olmaya devam ediyor. Ancak yakın çevrenizden, kardeşlerinizden ya da komşularınızdan alacağınız bazı haberler veya onlarla yaşayacağınız fikir ayrılıkları, partnerinizle olan ilişkinize olumsuz yansıyabilir. Kelimelerinizi seçerken yıkıcı olmamaya özen gösterin.

Kariyer:

Ortaklı işler, ticari sözleşmeler ve danışmanlık verdiğiniz alanlarda rekabetin arttığını hissedebilirsiniz. Rakiplerinizin hamlelerini iyi analiz etmeli, her bir ayrıntı üzerinde strateji geliştirmelisiniz. Sözlü anlaşmalarda ve kontratlarda bağlayıcı maddelerin Türk hukukuna ve şartlarınıza uygunluğunu iki kez kontrol etmenizde fayda var.

İlişki:

Evlilik ve uzun süreli ilişkiler adına oldukça kritik bir gün. Partnerinizle aranızda "ben haklıyım" savaşı başlayabilir. Birbirinizin özgürlük alanlarına saygı duymak bu krizden çıkmanın tek yoludur. Yalnız Yaylar için ise yakın çevresinin, akrabalarının aracılığıyla tanışacağı, hitabet yeteneği çok güçlü ve kararlı bir adayı gündeme gelebilir.