Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Salı İkizler Burcu Yorumu

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu

Günlük Yaşam:

Ay burcunuzda ilerlerken enerjiniz ve kendinizi ifade etme arzunuz oldukça yüksek. Ancak arka planınızda gerçekleşen Güneş-Plüton gerilimi, bilinçaltınızda sakladığınız korkuları veya gizli düşmanlıkları tetikleyebilir. Bugün kendi kendinizi sabote etmemeye, takıntılı düşüncelerden uzak durmaya ve zihninizi sakinleştirmeye odaklanmalısınız.

Kariyer:

Uzaklar, eğitimler, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuki süreçlerle ilgili konularda ani ve dönüştürücü kararlar almanız gerekebilir. İşinizle ilgili yürüttüğünüz süreçlerde geniş iş çevreleriniz ve bağlantılarınız size yeni yollar açabilir; ancak perde arkasından dönen oyunlara karşı uyanık olmalısınız. Haklılığınızı kanıtlamaya çalışırken zaman kaybetmemelisiniz.

İlişki:

İlişkilerde partnerinizin size karşı dürüst olup olmadığını sorgulayacağınız bir gün olabilir. Güven tazelemek adına derin ve açık konuşmalar yapabilirsiniz ancak bunu yaparken sorgulayıcı bir ton takınmamaya dikkat edin. Yalnız İkizler, geçmişte kalan veya gizemini koruyan bir eski sevgili haberiyle güne başlayabilir.