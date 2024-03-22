Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, bugün tembellik yapmak birikmiş işleriniz buna izin vermiyor. Dağınık zihniniz işleri zorlaştıran en önemli etken. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük de olsa bir yerden başladığınızda işlerinizin gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor olmadığını da göreceksiniz.
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