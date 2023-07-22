Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorum:
Psikolojik ve fiziksel sağlığınız bugün gündemde olabilir sevgili balıklar. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Parasal krizler, güven vermeyen insanlar canınızı sıkıyor. Anlam veremediğiniz konulardan uzak durmaya çalışın. Risk almamanız gereken bir gün.
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