Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Günün ilk yarısı yakın çevrenizden destek görebilir, ilişkiler konusunda şanslı olduğunuzu hissedebilirsiniz. Öğlen saatlerinden itibaren iletişim sorunlarına dikkat edin. Kandırılmalara, dolandırıcılıklara karşı gözünüzü açık tutun. Yanlış kararlar verme ihtimaliniz bugün yüksek, düşünerek hareket edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kızılay, deprem telaşında AHBAP’a çadır sattı
- AHBAP beklenen açıklamayı yaptı
- Hatay'da deprem
- Personele dava baskısı
- Murat Ağırel'den çadır skandalına ilişkin yeni açıklama
- Kılıçdaroğlu'na tam yetki
- Altılı Masa aday için bu üç ismi konuşmuş!
- Erdoğan önümüzdeki hafta ilan edebilir
- En kindar 3 burç. Onlarla tartışmayın
- Kızılay'ın AHBAP'a çadır satmasına tepki yağdı