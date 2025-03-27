Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Mart 2025 - 16:28

Güncelleme: 27 Mart 2025 - 16:28

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Maddi anlamda yeni başlangıçlara adım atacağınız bir gün olabilir sevgili balıklar. Bazı kararsızlıklarınız ve çekinceleriniz olsa da küçük adımlarla başlamak gerisini getirecek. Korkmadan ilerleyin. Hayallerinizi hedefe dönüştürmenin tam zamanı.