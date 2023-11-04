Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Kasım Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar bugün iş arkadaşlarınızla alakalı hayal kırıklığına uğrayabilir, kendinizi duygusal anlamda güvensiz hissedebilirsiniz. İnsanları gözünüzde fazla yüceltmeniz sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Kimse mükemmel değil, bunu kabullenmeniz gerekiyor.
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