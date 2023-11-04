Günlük Burç Yorumları: 5 Kasım Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Kasım 2023 - 17:46

Güncelleme: 04 Kasım 2023 - 17:46

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar bugün iş arkadaşlarınızla alakalı hayal kırıklığına uğrayabilir, kendinizi duygusal anlamda güvensiz hissedebilirsiniz. İnsanları gözünüzde fazla yüceltmeniz sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Kimse mükemmel değil, bunu kabullenmeniz gerekiyor.



