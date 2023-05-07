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Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 07 Mayıs 2023 - 17:30

Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:

İş ve kariyer hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili balıklar. Alanında yetkili kişilerle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz, önemli görüşmelerinizi ertelemenizde yarar var. Sorunların üzerine gitmek için doğru bir zaman değil...



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