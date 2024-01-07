Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Ocak 2024 - 17:03

Güncelleme: 07 Ocak 2024 - 17:03

Balık burcu ve yükselen balıklar:

Zihninizi biraz toparlamalı, daha planlı hareket etmelisiniz. Siz sorumluluklardan kaçtıkça işler daha fazla karışıyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Verilen her söze de inanmayın. Bugün atacağınız adımları iki kez düşünün, konuları doğru anladığınıza emin olun.