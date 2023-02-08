Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, birkaç gündür zor zamanlardan geçmiş olabilirsiniz, bugün biraz sağlığınıza odaklanmanız gerekecek. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat edin. Hayatınızda kriz-kaos bitmiyormuş gibi hissediyorsunuz ama bu günler geçici. Kendinizi bu kadar yıpratmayın. Pozitif düşünmeye çalışın.
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