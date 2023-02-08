Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 22:01

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 22:01

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, birkaç gündür zor zamanlardan geçmiş olabilirsiniz, bugün biraz sağlığınıza odaklanmanız gerekecek. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat edin. Hayatınızda kriz-kaos bitmiyormuş gibi hissediyorsunuz ama bu günler geçici. Kendinizi bu kadar yıpratmayın. Pozitif düşünmeye çalışın.