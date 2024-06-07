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Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 07 Haziran 2024 - 15:54

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Bugün yakın çevrenizle yaşadığınız anlaşmalar içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Olaylara çok fazla takılıp düşünmek yerine zamana bırakmak daha iyi olacaktır. Bugün çözüme gitmek zor görünüyor. Öfkenizi kontrol etmelisiniz.


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