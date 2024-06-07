Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Haziran 2024 - 16:17

Güncelleme: 07 Haziran 2024 - 16:17

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün saatlerinde ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz, hayalleriniz ve hayatın gerçekleri birbiriyle çatışabilir. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak bir yandan zamanınızı çalarken bir yanda da özgüveninizi çalıyor.