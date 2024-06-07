Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Haziran 2024 - 16:20

Güncelleme: 07 Haziran 2024 - 16:20

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün iş hayatınızla alakalı yaşadığınız belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Değiştirmek isteyip de değiştiremediğiniz konular başka konuları takıntı yapmanıza ve çözümü yanlış yerde aramanıza sebep oluyor. Gerçeklerden kaçmayın.