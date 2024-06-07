Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Arkadaş çevrenizden göreceğiniz manevi destek fikirlerinizi hayata geçirebilmek açısından size iyi gelecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmeli, duygusal adımlar atmamalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'den ikinci 'Akşener' açıklaması
- Evlenilecek en iyi 4 kadın burcu
- 'Taban, faturayı partiye keser'
- Belediye başkanına soruşturma!
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Ekonomistten 'hazırlıklı olun' uyarısı...
- Erdoğan'ı üzecek son anket paylaşıldı
- Oy farkı iktidarı da şaşırttı
- İBB ekipleri Maltepe'deki kaçak büfeyi kaldırdı
- 'Bu, ölüm fermanıdır!'