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Günlük Burç Yorumları: 10 Mart Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Mart Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 09 Mart 2025 - 17:07

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sağlık sorunlarınızın tetiklenme ihtimali bugün yüksek görünüyor. Dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak için doğru bir gün. Zihinsel yorgunluğunuz bedeninize yansıyor. Çok düşünmek sorunları çözmüyor artık bunu görmelisiniz.


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