Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün sosyal çevreniz veya ailenizle alakalı beklenmedik sorumluluklar üstleneceğiniz konular yaşayabilirsiniz sevgili başaklar. Aile ilişkilerinizi yeniden yapılandırmak için harika bir gün. Gelecek planlarınız ailenizin desteği ile netliğe kavuşabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Sosyal medyada 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- Fatih Portakal paylaştı: 'Yeni sözleşme yine imza'
- İşte güncel akaryakıt fiyatları...
- SBK'nin tahliyesinin 'perde arkası'
- O çağrının ardından MHP'den yeni açıklama