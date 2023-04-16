Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Nisan Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Dalgın ve dağınık olduğunuz bir gün sevgili başaklar. Dikkat gerektiren işler için uygun bir gün değil. Gözden kaçırdığınız detaylar sonrasında sorun yaratabilir. Bugün önemli konulara ısrarla odaklanmak yerine kendinize zaman ayırın.
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