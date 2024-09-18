Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Eylül Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Kafanıza taktığınız ve önlem almaya çalıştığınız birçok konunun hayal kırıklığı ile sonuçlandığını görmek sizi üzüyor olabilir. Hayat planladığınız şekilde gitmiyor. Biraz rahat olmaya çalışın. Kafanız düzelince işler de düzelecek.
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