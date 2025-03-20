Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Cuma Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Mart 2025 - 16:37

Güncelleme: 20 Mart 2025 - 16:37

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, sizden istenmeyen sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Bugün ailevi konularla alakalı üzeri kapatılmış birçok konu gündeme gelebilir. Hayır demeyi öğrenmeli ve üzerine düşmeyen işleri sorumluluk edinmemelisiniz.