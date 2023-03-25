Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Yaşadığınız zihinsel karmaşa ve anlaşmazlıklar aslında net bir yola girmeniz gerektiğinin de işaretlerini veriyor. Kendinizi ifade etmek için bu kadar uğraşmak yerine pürüzleri hayatınızdan eleyin. Daha sağlıklı ilerleme kaydedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İttifak kararının ardından istifa dalgası
- İlaç krizi büyüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de oyuncak attı!
- 'Kusura bakmayın size de karşı dururuz'
- 4. gün: Hangi aday kaç imza topladı?
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
- İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a saldırı!
- Fatih Erbakan'ı Destici ikna etmiş!
- 'Erdoğan'la kriz' iddialarına Soylu'dan yalanlama
- 'Asgari ücrete zam' iddiası