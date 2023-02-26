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Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Başak Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Başak Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 21:00

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Günün ilk yarısı iş hayatınız açısından olumlu etkiler barındırıyor. Önemli işlerinizi öğlene kadar halledebilirsiniz. Öğlen saatlerinden itibaren iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar gündemde olabilir. Doğru anlamaya çalışın. Ön yargılı tavırlarınız ilişkilerin kopmasına sebep olabilir.




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