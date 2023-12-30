Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Aralık Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın tetiklenme ihtimali bugün yüksek görünüyor. Dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak için doğru bir gün. Zihinsel yorgunluğunuz bedeninize yansıyor. Çok düşünmek sorunları çözmüyor artık bunu görmelisiniz.
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