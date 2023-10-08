Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün ihmal ettiğiniz sağlık sorunları tetiklenebilir sevgili başaklar. Belirsizlikler enerjinizi biraz düşürebilir. Sizi anlamayan kişilere kendinizi ifade etmek için fazla uğraşmayın. Yalnız kalmayı tercih etmeniz gereken bir gün.
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