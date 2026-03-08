Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Pazartesi Başak Burcu Yorumu

8.03.2026 15:45:00
Astrolog Bilge Aslı
Başak burcu ve yükselen Başak burcu

Ev, aile ve duygusal güvenlik konuları daha fazla önem kazanabilir. İç dünyanızda sizi etkileyen bazı eski duyguları fark edebilirsiniz. Kendinize ait bir alan yaratmak ve duygusal olarak dinlenmek iyi gelebilir.

 