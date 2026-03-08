Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu
Zihinsel olarak oldukça hareketli bir süreç yaşayabilirsiniz. Konuşmalar, mesajlaşmalar ve fikir alışverişleri artabilir. Kendinizi ifade ederken daha cesur ve açık olmak iletişimde yeni kapılar açabilir.
