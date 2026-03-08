Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
8.03.2026 15:45:00
Astrolog Bilge Aslı
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

Zihinsel olarak oldukça hareketli bir süreç yaşayabilirsiniz. Konuşmalar, mesajlaşmalar ve fikir alışverişleri artabilir. Kendinizi ifade ederken daha cesur ve açık olmak iletişimde yeni kapılar açabilir.