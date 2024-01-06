Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları:7 Ocak Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başaklar:
Yakın çevrenizle alakalı kafanızı kurcalayan konular sizin çok detaycı düşünmenizden kaynaklanıyor. Destek görüyorsunuz ama bu size yetmiyor, emeklerinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Sezgilerinize güvenin ama önyargı ile sezgiyi birbirine karıştırmayın.
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