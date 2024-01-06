Günlük Burç Yorumları:7 Ocak Pazar Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ocak 2024 - 16:45

Güncelleme: 06 Ocak 2024 - 16:45

Başak burcu ve yükselen başaklar:

Yakın çevrenizle alakalı kafanızı kurcalayan konular sizin çok detaycı düşünmenizden kaynaklanıyor. Destek görüyorsunuz ama bu size yetmiyor, emeklerinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Sezgilerinize güvenin ama önyargı ile sezgiyi birbirine karıştırmayın.