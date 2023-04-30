Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Nisan 2023 - 17:30

Güncelleme: 30 Nisan 2023 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bugün özel hayatınız veya varsa çocuklarınızla alakalı sorumluluklarınız gündemde olabilir sevgili boğalar. Uzun zamandır beklediğiniz para bugün elinize geçebilir. Bugün önemli kararlar alabilirsiniz. Önemli kişilerle görüşmek ve yeni anlaşmalar için uygun bir gün.