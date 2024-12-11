Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün güzellik, estetik ve dış görünüşünüzle alakalı konular gündemde olabilir. Huzurlu ortamlarda zaman geçirmek, sakinleştiren müzikler, lezzetli yemekler, kendinizle zaman geçirmek bugün çok iyi gelecektir. Geleceğe dair maddi planlamalar için uygun bir gün.
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