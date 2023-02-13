Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık sorunları ve ekonomik sorunlar gündemde olabilir sevgili boğalar. Sabırlı olmanız gereken zamanlardan geçiyorsunuz. İş ilişkilerinizde tam olarak güven vermeyen kişilerden uzak durun. Elinizden geldiğince açık ve net olmalısınız. Aksi takdirde sonradan canınız sıkılabilir.
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